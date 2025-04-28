“لـولـو الشطـورة وصلـت” اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل مغامرات لولو وميدو الشقية

مع بداية عام 2025 يتزايد بحث الآباء والأمهات عن قنوات تقدم محتوى آمن، تعليمي وممتع لأطفالهم، ويأتي تردد قناة وناسة للأطفال في مقدمة الخيارات المفضلة، بفضل ما تقدمه من أناشيد تربوية، رسوم متحركة، وبرامج تهدف إلى تنمية مهارات الطفل وغرس القيم الإيجابية فيه، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.
تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة يقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للأطفال:
- مشاهدة مجانية بالكامل فلا حاجة لاشتراكات أو رسوم.
- بث مستمر دون انقطاع لستمتع بالمحتوى طوال اليوم بجودة عالية.
- مزيج تعليمي وترفيهي يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال.
تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على نايل سات
لضمان مشاهدة بجودة عالية وصورة أوضح، قامت قناة وناسة بتحديث ترددها هذا العام. إليكم التفاصيل:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة البث: HD
تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات
يمكن أيضا متابعة تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر
لإضافة تردد قناة وناسة إلى قائمة قنواتك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:
- شغل جهاز الرسيفر وتأكد من اتصاله بالتلفاز.
- من القائمة الرئيسية، اختر “الإعدادات” (Settings).
- توجه إلى خيار “البحث عن القنوات” (Channel Search).
- اختر نوع البحث (تلقائي أو يدوي).
- في حال اخترت البحث اليدوي، أدخل تردد قناة وناسة كما هو مذكور أعلاه.
- اضغط على “بحث” (Search)، وانتظر حتى تكتمل عملية البحث.
- عند ظهور القناة، قم بحفظها واستمتع بالمحتوى الهادف والممتع.