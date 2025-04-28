“لـولـو الشطـورة وصلـت” اضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 نايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل مغامرات لولو وميدو الشقية

مع بداية عام 2025 يتزايد بحث الآباء والأمهات عن قنوات تقدم محتوى آمن، تعليمي وممتع لأطفالهم، ويأتي تردد قناة وناسة للأطفال في مقدمة الخيارات المفضلة، بفضل ما تقدمه من أناشيد تربوية، رسوم متحركة، وبرامج تهدف إلى تنمية مهارات الطفل وغرس القيم الإيجابية فيه، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة يقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها الخيار الأمثل للأطفال:

مشاهدة مجانية بالكامل فلا حاجة لاشتراكات أو رسوم.

بث مستمر دون انقطاع لستمتع بالمحتوى طوال اليوم بجودة عالية.

مزيج تعليمي وترفيهي يناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2025 على نايل سات

لضمان مشاهدة بجودة عالية وصورة أوضح، قامت قناة وناسة بتحديث ترددها هذا العام. إليكم التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: HD

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات

يمكن أيضا متابعة تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تنزيل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

لإضافة تردد قناة وناسة إلى قائمة قنواتك، اتبع هذه الخطوات البسيطة: