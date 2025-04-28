عاجل.. مصرف الرشيد يُعلن صرف 200 مليون دينار لجميع الموطنين قروض السكن

في إطار توفير كل سُبل الدعم التي يحتاج إليه المواطنين سواء الموظفين أو المتقاعدين داخل الدولة العراقية، فأعلن مصرف الرشيد عن رفع سقف قروض السكن لـ 200 مليون دينار عراقي، فيما أن هذا القرض يمكن العميل شراء الوحدة السكنية الملائمة، ناهيك أن رفع الحد الأقصى للقروض كان في السابق 150 مليونًا دينار عراقيًا، ليتم رفعه 50 مليون دينار عراقي، فضلاً عن إمكانية التعرف على التفاصيل كاملة والخاصة بهذه القروض، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تفاصيل قروض مصرف الرشيد

أما عن التفاصيل التي يوفرها مصرف الرشيد أمام كافة العملاء راغبي الحصول على قروض مصرف الرشيد لشراء الوحدات السكنية الملائمة، وفقًا لما يأتي:-

يتم صرف القرض على دفعتين، الدفعة الأولى تكون بعد تقديم المستندات المعنية بفتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، فيما تصل قيمتها لـ 100 مليون دينار عراقي إجمالي.

كما أن الدفعة الثانية تكون بعد إكمال معاملة الرهن العقاري، وذلك في حالة إذا رغب المقترض من الحصل على مبلغ قرض بالكامل ليتم تقديم سند بديل باسم الشخص المتقدم أو بأسم الغير برهن لمصرف الرشيد، فيما تصل مدتها لـ 6 أشهر حتى يتم تقديم عقار جديد.

الحصول على قروض سكنية من مصرف الرشيد

وأكد مصرف الرشيد أنه يمكن التقديم على القروض السكنية أمام كافة المواطنين سواء الموظفين أو المتقاعدين بقبول عقار مسجل باسم المقترض لغرض منحة القرض بالكامل، فيما أن الضمانات الواجب تقديمها تتمثل رهن العقار لصالح المصرف مع كفيل يغطي راتبه قرابة الـ 50% من مبلغ القرض بالفائدة سواء كان موظف أو موطن عادي.