تردد قناة وناسة الجديد على القمر الصناعي ثبتها “من هــنــا”

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحوز على شعبية كبيرة وهائلة من بين القنوات الأخرى، في بثها إلى الكثير من المحتوى الكرتوني المميز ما بين البرامج التعليمية والترفيهية، وكذلك الأغاني الرائعة التي تنقلها القناة على مدار اليوم، فيما يرغب شريحة كبيرة من المتابعين من القيام بتنزيل القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

التردد الحديث للقناة 11470.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

استقطابها عمودي.

تردد قناة وناسة على العرب سات

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال، وتنزيلها على جهازك الرسيفر، كما يأتي:-

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

التردد الخاص بها يكون 11270.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ “¾”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي، فجاء كما يلي:-