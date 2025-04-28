“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مايو 2025 

عبير أحمد آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مايو 2025 
“وزارة المالية العراقية“ موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين تعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها كافة المتقاعدين داخل دولة العراق، وخاصة مع اقتراب صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو لعام 2025 من قبل وزارة المالية العراقية، حيث تعتبر رواتب المتقاعدين واحدة من أهم صور الدعم الكثيرة والمميزة التي تقدمها الحكومة العراقية إلى مواطنيها، والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة المواطنين وشكرهم على المجهود الذي تم بذله أثناء فترة عملهم في قطاعات الدولة المختلفة.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025، حيث من المقرر أن يتم صرفها يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية وفي هذه الحالة سيتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا للظروف.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية باتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.
  • تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • اختيار خدمة “الاستعلام عن راتب التقاعد”.
  • تحديد “شهر مايو 2025” من القائمة المنسدلة.
  • إدخال البيانات المطلوبة بدقة، مثل رقم الهوية الوطنية.
  • الضغط على زر “استعلام” لعرض تفاصيل الراتب .

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

للحصول على راتب التقاعد، يجب توفر الشروط التالية:

  • أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا في العراق.
  • أن يكون عمره لا يقل عن 60 سنة، مع وجود استثناءات لمن تجاوزوا 55 سنة في بعض الحالات.
  • أن يكون قد أتم خدمة لا تقل عن 20 عامًا في جهة العمل التابعة له.
  • أن يكون قد سدد كافة الاشتراكات التأمينية والرسوم المالية المطلوبة .
معلومات الكاتب
عبير أحمد

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