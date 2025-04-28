موقع كنوبس المغرب الجديد.. رابط التسجيل والتفاصيل كاملة “هـــنا”

كشف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن إمكانية التسجيل بكنوبس بالمغرب عن الموقع الإلكتروني الذي من خلاله يتم التسجيل به من قبل جميع العاملين بالقطاع العام وذلك للاستفادة من التأمين الصحي، تهدف هذه المبادرة إلي تقديم جميع الخدمات ألتأمينه لجميع موظفين المؤسسات الحكومية والاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية والصحية، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم خطوات التسجيل في موقع كنوبس، بالإضافة إلي سرد جميع الأوراق المطلوبة من اجل التقديم إليكم التفاصيل تابعونا.

آلية التسجيل عبر موقع كنوبس الإلكتروني بالمغرب 2025

يتاح لجميع المواطنين العاملين بالقطاع العام في دولة المغرب أن يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بكنوبس في المغرب وذلك من اجل الاستفادة التامة بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يتم تقديمها علي نفقه الدولة تسهيلا عليهم بدلا من الذهاب للهئيات الحكومية، عبر هذا السياق يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بكنوبس بالمغرب.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط علي زر التسجيل، ثم قم بإنشاء حساب إلكتروني من خلال إدخال اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم قم بملء الاستمارة بكافة البيانات الشخصية، إرفاق جميع المستندات والأوراق اللازمة.

الموافقة علي جميع الشروط والأحكام.

في النهاية: اضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

الوثائق والمستندات اللازمة للتقديم عبر موقع كنوبس بالمغرب 2025