لولو يالولو وينك يالولو.. حدث الان تردد قناة وناسة كيدز 2025 للأطفال على نايل سات وعرب سات استمتع باحلى اغاني الاطفال

تردد قناة وناسة بيبي كيدز على النايل سات
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القمر الصناعي: نايل سات
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التردد: 11470
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الاستقطاب: عمودي (V)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 5/6
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جودة البث: HD
تردد قناة وناسة للأطفال على العرب سات
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القمر الصناعي: عرب سات
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التردد: 11270
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الاستقطاب: أفقي (H)
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معدل الترميز: 27500
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معامل تصحيح الخطأ: 3/4
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جودة البث: HD
طريقة تحديث قناة وناسة على الريسيفر خطوة بخطوة:
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اضغط على زر القائمة (Menu) من الريموت.
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اختر الإعدادات (Settings) ثم توجه إلى ضبط القنوات (Channel Setup).
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اختر إضافة قناة / البحث اليدوي (Manual Search).
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أدخل بيانات التردد التي تناسب القمر الصناعي لديك (نايل سات أو عرب سات).
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اضغط على زر البحث وانتظر حتى تنتهي عملية البحث.
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بعد ظهور القناة، اضغط حفظ (Save) لتثبيتها في قائمة القنوات.
مميزات قناة وناسة للأطفال:
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تستمتع مستمر على مدار 24 ساعة.
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محتوى آمن وهادف للأطفال من مختلف الأعمار.
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رسوم متحركة، أغاني تعليمية، وأناشيد ممتعة.
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جودة عالية بتقنية HD لتجربة مشاهدة مريحة وواضحة.