لولو يالولو وينك يالولو.. حدث الان تردد قناة وناسة كيدز 2025 للأطفال على نايل سات وعرب سات استمتع باحلى اغاني الاطفال

sama moaz آخر تحديث تصنيف تردد القنوات
لولو يالولو وينك يالولو.. حدث الان تردد قناة وناسة كيدز 2025 للأطفال على نايل سات وعرب سات استمتع باحلى اغاني الاطفال

تُعد قناة وناسة للأطفال واحدة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأسر العربية، لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع وآمن للأطفال على مدار الساعة وبفضل جودة بثها العالية وبرامجها المتنوعة، أصبحت خيارا مثاليا لتسلية الصغار وتنمية مهاراتهم في بيئة مرحة وآمنة في هذا المقال، نستعرض لك أحدث ترددات قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات سهلة لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال بكل سهولة.

 تردد قناة وناسة بيبي كيدز على النايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات

  • التردد: 11470

  • الاستقطاب: عمودي (V)

  • معدل الترميز: 27500

  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

  • جودة البث: HD

 تردد قناة وناسة للأطفال على العرب سات

  • القمر الصناعي: عرب سات

  • التردد: 11270

  • الاستقطاب: أفقي (H)

  • معدل الترميز: 27500

  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

  • جودة البث: HD

 طريقة تحديث قناة وناسة على الريسيفر خطوة بخطوة:

  • اضغط على زر القائمة (Menu) من الريموت.

  • اختر الإعدادات (Settings) ثم توجه إلى ضبط القنوات (Channel Setup).

  • اختر إضافة قناة / البحث اليدوي (Manual Search).

  • أدخل بيانات التردد التي تناسب القمر الصناعي لديك (نايل سات أو عرب سات).

  • اضغط على زر البحث وانتظر حتى تنتهي عملية البحث.

  • بعد ظهور القناة، اضغط حفظ (Save) لتثبيتها في قائمة القنوات.

 مميزات قناة وناسة للأطفال:

  • تستمتع مستمر على مدار 24 ساعة.

  • محتوى آمن وهادف للأطفال من مختلف الأعمار.

  • رسوم متحركة، أغاني تعليمية، وأناشيد ممتعة.

  • جودة عالية بتقنية HD لتجربة مشاهدة مريحة وواضحة.

معلومات الكاتب
sama moaz

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