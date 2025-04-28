تردد SSC 1 HD السعودية.. ثبت القناة الناقلة للدوري السعودي بجودة هائلة

يبحث الكثير من متابعين المباريات الرياضية حول الترددات الجديدة لتي من خلالها يتم بث قناة SSC 1 HD تتميز هذه القناة في بث جميع مباريات التصفية المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلي المباريات الدولية الودية، كما تبث الدوري السعودي للمحترفين، دوري أبطال آسيا كل ذلك يتم من خلال افضل تغطية واعلي جودة، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم الترددات التي من خلالها يتم بث القناة وأيضا كيفية استقبالها علي جهاز التلفاز.

التردد الحديث بقناة SSC 1 HD عبر النايل سات

استقبل قناة إس إس إس سي عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12523.

من خلال مؤشر الاستقطاب: عمودي.

عبر معامل تصويب الخطأ: 4/3.

رمز القناة الحديث: 27500.

كل ذلك يتم به عبر القمر الصناعي: النايل سات.

تردد SSC 1 HD عبر العرب سات

من خلال التردد التالي: 12418.

يتم بثه عبر الاستقطاب: أفقي.

الرمز الخاص بالقناة: 27500.

تصويب الخطأ: 4/3.

استقبال قناة SSC 1 عبر تردداتها علي جهاز التلفاز

يمكنكم الآن استقبال قناة إس إس سي 1 عبر تردداتها الجديدة علي الأقمار الصناعية النايل سات، العرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: