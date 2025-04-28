آســر يـواجـه شقيقـة.. عـرض مسلسل آسر الحلقة 22 في هـذا الموعد على قناة MBC 1

مسلسل آسر الحلقة 17 تعد من أهم الحلقات المنتظرة، مسلسل”آسر” هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009 وحقق نجاحًا واسعًا، تدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أصدقاء يتورط أحدهم في عملية سرقة ويُسجن بدلاً من أصدقائه الذين خططوا للعملية بمساعدة حبيبته، أثناء وجوده في السجن، يتعرف على شخص يساعده على تغيير هويته والهروب، ليعود وينتقم من أصدقائه وحبيبته بسبب خيانتهم.

مسلسل آسر الحلقة 22

في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل آسر تصاعدت الأحداث بشكل ملحوظ، حيث شهدت مواجهة حادة بين آسر وشقيقه أثناء زيارته لوالدته مما زاد من التوتر بينهما، في الوقت نفسه، استمر عزت في مراقبة آسر وناي، حيث شاهدهما عند خروجهما من دار الأيتام مما جعل ناي تشعر بالسعادة .

موعد عرض الحلقة 22 والقنوات الناقلة

من المقرر أن يتم عرض الحلقة 22 من مسلسل آسر يوم الأثنين الموافق 28 أبريل 2025، على قناة MBC 1 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما تم عرضها بالتزامن على منصة “شاهد” الإلكترونية، يُعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس .

طاقم العمل للمسلسل

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:

باسل خياط.

باميلا الكيك.

خالد القيش.

زينة مكي.

طلال مارديني.

مجدي مشموشي.

نادين خوري.

عباس النوري.

سلطان ديب.

وزهير عبد الكريم .

تردد قناة MBC 1