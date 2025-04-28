تردد قناة أون تايم سبورت.. ثبت ON Sport وتابع كل المباريات أول بأول الان

تصاعدت عمليات البحث الإلكتروني من قبل مشجعي المباريات الرياضية المتنوعة والمختلفة والتي يتم بثها عبر قناة أون تايم سبورت، حيث تتميز بعرض العديد من المباريات باستخدام افضل تغطية واعلي جودة مما تعمل علي جذب انتباه ما يشاهدها، كما تحتوي علي افضل البرامج ألتحليله لهذه المباريات مع افضل المحللين والمعلقين، مؤخرا يبحث الهديد من مشاهدين هذه القناة علي الترددات الجديدة وذلك من اجل سماع مباريات ما بين الأهلي وصن داونز، كل ذلك سنوضحه لكم عبر هذا السياق في السطور القادمة تابعونا.

تردد قناة أون تايم سبورت عبر النايل سات 2025

التردد الجديد بقناة أون تايم سبورت عبر ترددتها الجديدة من خلال جودة HD علي الترددات التالية:

تم تعديل تردد القناة إلي: 10853.

من خلال مؤشر الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

عبر معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: النايل سات.

قناة ON time sport عبر العرب سات

تم تغير تردد القناة والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال الترددات التالية:

جاء تردد القناة الجديد: 12379.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

كما تم تعديل معدل ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

خطوات تحميل قناة ON time sport علي التلفاز