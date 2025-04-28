أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق.. مفاجأة للمواطنين

حظيت أسعار الفراخ بعمليات بحث كبيرة في الآونة الأخيرة، نظير أنها تمثل أهمية كبيرة وتعتبر من أشهى وأطعم الأكلات داخل البيوت المصرية، خاصة وأن الفراخ البيضاء يعد سعرها معتدل إلى حد ما مقارنة بأسعار اللحوم الأخرى، وعليه فيرغب الكثير من المواطنين في التعرف على أخر تحديث لسعر كيلو الدواجن البيضاء والحمراء والبلدي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم في السوق

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الفراخ بمختلف أنواعها داخل كافة المحلات التجارية والأسواق المحلية المعنية ببيع الدواجن، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر كيلو الفراخ في المزرعة إلى 80 جنيهًا، وللمستهلك من 90 لـ 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 89 جنيهًا بالمزرعة، وفي الأسواق بـ 110 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبالنسبة لسعر الفراخ الساسو فسجلت نحو 80 جنيهًا، وللمستهلك قرابة الـ 90 جنيه.

وعن أسعار كرتونة البيض الأبيض فسجلت نحو 130 جنيهًا حملة، وللمستهلك بـ 150 جنيهًا.

أما عن سعر كرتونة البيض الأحمر فتراوحت من 140 لـ 150 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض البلدي فسجلت نحو 160 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت داخل المحلات التجارية المعنية بالبيع، وفقًا للأتي:-