مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 54 على تردد الفجر الجزائرية الجديد بجودة عالية

منذ أن تم انطلاقه استطاع أن يحصد نسب نجاح باهرة حول أنحاء الوطن العربي مسلسل صلاح الدين الأيوبي المسلسل التاريخي الذي يسرد لنا أحداث واقعية ومعارك خاضها القائد صلاح الدين الأيوبي في مواجهة الصليبين، بالرغم من بث الكثير من المسلسلات التاريخية إلا أن هذا المسلسل استطاع أن يلمس قلوب متابعيه من خلال استخدام حبكة درامية، شارك بإحداث هذا المسلسل العديد من افضل الأبطال الذين استطاعوا أن يقوموا بتمثيل هذه الأحداث بكل براعه، مؤخرا ينتظر العديد من متابعين المسلسل الحلقة 54 وذلك بعد الإعلان عن مشاهد مثيرة، عبر هذا السياق سنسرد لكم التفاصيل التي تتعلق بتردد القناة أيضا خطوات استقبالها إليكم التفاصيل.

المواقيت، القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة TRT التركية في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت تركيا في يوم الاثنين من كل أسبوع.

بينما يتم بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة الفجر الجزائرية الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 بتوقيت الجزائر، في تمام الساعة 10:30 بتوقيت مصر.

ترددات قناة الفجر الجزائرية بجودة HD علي النايل سات

جاء بيانات تردد القناة: 12034..

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

من خلال مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

من خلال تعديل الرمز التالي: 27500.

الفجر الجزائرية عبر العرب سات بجودة HD

التردد الجديد: 11034.

مؤشر الاستقطاب: عمودي.

رمز القناة: 27500.

معامل التصويب: 4/3.

خطوات استقبال ترددات قناة الفجر الجزائرية وتحميلها علي التلفاز

استقبل ترددات قناة الفجر الجزائرية عبر تردداتها الجديدة واستمتع بمشاهدة جميع المسلسلات التاريخية التركية التي يتم البث عبرها حيث تتمثل هذه الخطوات في: