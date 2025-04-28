رابط التسجيل كنوبس الجديد في المغرب 2025 والمتطلبات اللازمة

أطلق الصندوق الوطني في دولة المغرب، موقع كنوبس، التي يتضمن العديد من الخدمات المختلفة المتمثلة في خدمة التأمين الصحي والإجتماعي، ضمن تقنين أوضاع الموظفين والعاملين في دولة المغرب، حتى أن هذا الموقع يُساهم في تلبية الخدمات الطبية كحجز موعد طبيب، أو شراء الأدوية من الصيدليات، أو اختيار طبيبك المفضل، وغير ذلك من الخدمات التي تم تفعيلها على الموقع لتيسرها بشكل إلكتروني.

التسجيل في كنوبس المغرب

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتسجيل في كنوبس المغرب، فجاءت كما نص على النحو الأتي:-

عليك الانتقال إلى موقع كنوبس المغرب في البداية.

ثم قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

اختيار “إنشاء حساب جديد”.

بحيث تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالموظف أو العامل في المملكة المغربية.

يتطلب ذلك رفع كافة الوثائق اللازمة على أن سارية وصالحة لطلب تفعيل الخدمة على الموقع.

ما هي مستندات التسجيل في موقع كنوبس الجديد بالمغرب؟

وحدد الصندوق الوطني في دولة المغرب، بعض المستندات اللازم إحضارها لكي تتمكن من التسجيل في موقع كنوبس الجديد بالمغرب، والتمتع بكافة الخدمات التي يوفرها الموقع المطروح من قبل الصندوق، ومن بينها الأتي:-