الحكومة العراقية تصدر بيان عاجل لجميع المواطنين حول توقف الخدمة

أعلن خبير مالي ومسؤول في البنك المركزي العراقي، خلال تصريحات صحفيه له عن أن بطاقات الماستر كار ستتوقف عن العمل مع نهاية شهر نيسان الجاري في بعض المصارف العراقي، بما يوثر ذلك على حركة السحب والإيداع الخاصة بالعملاء، وكذلك الموظفين والمتقاعدين في الدولة العراقية، مشيرًا إلى أن هذه البطاقات كانت تضمن شريحة كبيرة من العملاء داخل مختلف المصارف العاملة في الدولة.

توقف بطاقات الماستركارد عن العمل

وأكد محمود داغر، أن بطاقات الماستر كارد الخاصة بالمصارف المعاقبة سيتم توقفها عن العمل خارج البلاد، ناهيك عن تمديد العمل بها في الوقت الحالي حتى نهاية شهر أبريل 2025، وإعطاء فرصة للعملاء بالانتقال إلى بطاقات المصارف الجديدة، فيما أن البطاقة ستعمل فقط بالعملة المحلية “الدينار العراقي”، بالإضافة إلى أن ذلك جاء بالتشاور مع شركة ماستركارد التي اتخذت خطوة نحو التوقف مع بعض الشركات والمصارف العراقية، بسبب فرض قيود وعقوبات على تداول العملة الأجنبية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا بالقطاع المالي في العراق.

عقوبات على المصارف العاملة في الدولة

وفي نفس السياق، فإن بعض المصارف تعرضت إلى عدة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، الخاصة بتحويل العملة الأجنبية خارج الدولة العراقية، فيما أن عزا ذلك ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لقيام بعض التجار بسحب أموالهم من داخل السوق الموازية، فيما أن المصارف تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي لتقنين أوضاع تداول العملات الأجنبية داخل القنوات الرسمية دون غيرها.