تردد قناة وناسة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة بيبي من أروع القنوات المتخصصة في المحتوى الطفولي والكرتوني بشكل كبير، فضلاً عن إذاعتها إلى باقة من الأغاني والأناشيد الدينية المحببة لدى ملايين الأطفال في الدول العربية، وهي ما تتناسب مختلف الفئات العمرية بما لا تقدم أي محتوى يضر بهم، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على تردد القناة الحديث سواء على النايل سات أو العرب سات خلال السطور التالية.

تردد قناة وناسة على نايل سات

جاءت أبرز المعلومات المعنية بطلب تثبيت التردد الحديث لقناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الحديث للقناة نايل سات.

ترددها الحديث 11470.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب وناسة أطفال عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

أغاني قناة وناسة أطفال

أما عن الأغاني التي تقدمها قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-

أغاني لوليات صغار.

أغاني لولو الشطورة.

لولو صارت شرطية.

أغنية جزمت لولو اتسرقت.

أغنية ميدو ضرب لولو.

الشرطة قبضت على جاكر.

تردد وناسة الثاني

ولقناة وناسة كيدز تردد أخر على العرب سات، يسهل القيام باستقبالها من خلاله، وذلك حتى تتمكن من متابعة كل ما تقدمه قناة وناسة أطفال على مدار الساعة دون توقف، وفقًا لما يلي:-