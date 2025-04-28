الان.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 54 على تردد القنوات الناقلة بجودة هائلة

مسلسل صلاح الدين الأيوبي، تمكن من تحقيق نجاحًا كبيرًا وحاز على شعبية هائلة في غضون المواسم الماضية التي تم عرض المسلسل فيها، حتى أن المسلسل تفاقمت فيه الأحداث بشكل كبير ما بين المعارك التي خاضعها القائد صلاح الدين والخطط العكسرية التي قضى بها على العدو، مما جعل هناك حالة من التشويق والإثارة المفرطة في مشاهدة كافة حلقات المسلسل، وأخرها الحلقة 54 التي ستعرض اليوم، وفقًا للمواعيد التي نكشفها لكم في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي حلقة 54

يتم بث الحلقة 54 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي اليوم الإثنين الموافق 28 من شهر أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حتى أن الحلقات يتم إعادة بثها باللغة العربية يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الفجر الجزائرية، وتقوم بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل موقع قصة عشق ونور بلاي بعرض الحلقات قبل ترجمتها مباشرة.

تردد قناة TRT 1 التركية

يمكنك متابعة الحلقات الخاصة بمسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة TRT 1 التركية، بتنزيل التردد الحديث للقناة كما في المعلومات التالية:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة “النايل سات”.

ترددها فهو “11042”.

بينما استقطابها يكون “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية الآن

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتحديث تردد الفجر الجزائرية، فجاءت كما يأتي:-