رابط التسجيل في كنوبس المغرب 2025 والشروط اللازمة

توفر حكومة المغرب العديد من الخدمات والأنشطة الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، فيما قام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في المغرب، بإطلاق رابط التسجيل في كنوبس المغرب، مما يُساهم هذا البرنامج التسهيل في الاستفادة من مختلف خدمات التأمين الصحي بما يشمل العاملين في القطاع العام، ناهيك عن إمكانية حجز زيارة طبيب أو طلب أدوية، أو علاج على نفقة الدولة، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يبحث عنها الموظف أو العامل في الجهات الحكومية أو المؤمن عليه بشكل كبير، وعليه سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في كنوبس المغرب خلال السطور التالية.

خطوات التسجيل في كنوبس المغرب الجديد 2025

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب التسجيل في كنوبس المغرب المعني بتقديم الكثير من الخدمات الصحية المختلفة أمام المتقدمين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى موقع كنوبس المغرب الإلكتروني.

ثم يمكنك تسجيل الدخول إلى صفحة إنشاء حساب جديد.

بحيث تتمكن من إدخال رقم التسجيل وكذلك رقم البطاقة التعريفية الخاصة بالشخص المتقدم.

القيام بإدخال باقي المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

النقر في نهاية التقديم على زر “تأكيد”.

ما هي شروط التسجيل في كنوبس المغرب 2025؟

وأقر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في المغرب، بعض الشروط المعنية بطلب التقديم في كنوبس المغرب، وفقًا لما يأتي:-