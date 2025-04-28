وظائف حكومية.. استعلم عن وظيفتك الان من هنا داخل النقل والطرق والكباري

يبحث قطاع كبير من الشباب والخريجين عن وظائف تتماشى مع مؤهلاتهم وتتناسب مع وضعهم الاجتماعي، لتقوم هيئة النقل والطرق والكباري، بإطلاق بعض الوظائف أمام راغبي العمل داخل قطاعاتها على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الجاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يمكنك الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد عقد الامتحان، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف النقل والطرق

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن القبول المبدئي لوظائف النقل والطرق والكباري، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت.

الدخول إلى صفحة الاستعلامات عن الوظائف.

بحيث تتمكن من اختيار الوظيفة التي قمت بالتقديم عليها.

فيما ستتمكن حينها من إدخال رقم الطلب وكافة المعلومات المطلوبة.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض التفاصيل أمامك والخاصة بالقبول وموعد عقد الامتحان.

مستندات التقديم في وظائف الطرق والكبار

أما عن المستندات الواجب إحضارها عند التقديم على وظائف النقل والطرق الكبار، التي من بينها وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث، مهندس تنفيذ طرق ثالث، وفقًا للأتي:-