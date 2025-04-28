سعر الذهب اليوم الإثنين 28-4-2025 في محال الصاغة

استقرت أسعار الذهب بشكل كبير على مدار الساعات الماضية، نظير أن ذلك جاء بعد صعود المشغولات الذهبية لأعلى مستوياتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن تحديث بيانات شعبة الذهب أكدت بأن قيمة التراجع بلغت نحو 25 جنيهًا، بحيث يُسجل 4790 جنيهًا، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الإثنين

أما عن التحديث التي تم على سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل محال الصاغة، فجاءت كما يلي:-

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4790 جنيهًا للجرام الواحد.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيهًا بدون المصنعية.

أما عن سعر السبيكة ذات وزن “1” جرام وصلت إلى 5741 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38 ألف و320 جنيهًا بدون المصنعية.

حتى أن السبيكة وزن “50” جرامًا بلغت نحو 281 ألف و335 جنيه بدون إضافة المصنعية أو الدمغة الضريبية.

ووصل سعر السبيكة حجم “20” جرامًا إلى 112.614.20 جنيه.

أما عن أونصة الذهب فسجلت قرابة الـ 175.053.58 جنيه.

بالإضافة إلى أن الذهب ضمن العقود الفورية سجل نحو 3284.54 دولار للأونصة.

وعن سعر العقود الأجلة للذهب فسجلت نحو 3287.94 دولار.

قيمة مصنعية الذهب

وعن قيمة مصنعية الذهب، فتختلف من تاجر إلى أخر، فيما تتراوح القيمة المصدق عليها من 65 لـ 200 جنيه على الجرام الواحد، ولكن تصل نسبتها لـ 14% من سعر الذهب الذي يتم شراءه داخل مختلف محلات الصاغة، وعن التوقعات فتُشير إلى استمرارية ارتفاع أسعار الذهب بشكل طفيف على مدار الفترة القادمة.