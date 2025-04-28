بنك الخرطوم يطلق خدمة جديدة للعملاء.. فتح حساب أون لاين

قام بنك الخرطوم مؤخرًا بإطلاق بعض الخدمات الجديدة التي تُساهم في تلبية كافة احتياجات العملاء بشكل كبير، حتى أن الخدمة الجديدة تُمكن العميل من إنهاء تحويلاته البنكية بكل ارتياحية، حتى أن ذلك من خلال تطبيق بنكك التي أطلقه البنك أمام جميع العملاء المقيمين والمغتربين، ويمكنك الآن التعرف على بعض التفاصيل الخاصة بفتح حساب جديد داخل البنك، وأبرز خدماته المميزة أمام العملاء.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، وفقًا لما يأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي في بداية الأمر.

قم مباشرة باختيار نوع اللغة التي ترغب فيها عربية كانت أو أجنبية.

ليتم النقر على “إنشاء حساب جديد”.

بعدها ستتأهل من إدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل.

الموافقة على الشروط والأحكام المفروضة من قبل البنك.

مع التأكيد على إدخالك إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الساري.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال”.

حتى تتلقى رسالة على هاتفك بنجاح فتح الحساب البنكي.

خدمات بنك الخرطوم الجديدة

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة عملائه الكرام، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات توفر على العميل الوقت والجهد اللازم، وفقًا لما يلي:-