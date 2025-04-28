“نزله في المعاد الجديد” .. آخر اخبار GTA 6 موعد نزولها أخر تحديث في اللعبة هيكون امتى؟

يرغب عدد كبير من عشاق الألعاب الإلكترونية التعرف على آخر اخبار GTA 6 التي تعتبر أحدث الإصدارات المنتظرة من اللعبة الشهيرة GTA وتم تطوير اللعبة من خلال Rockstar Games وقد حققت لعبة GTA نجاح كبير في الأعوام السابقة وأصبح لها عدد لا حصر له من المعجبين والمتابعين لتلك اللعبة لذلك ينتظروا أخبار 6 GTA بفارغ الصبر من أجل الاستمتاع باللعبة بعد تطويرها لذلك سوف نوضح لكم آخر الأخبار عن اللعبة بعد فترة طويلة من الانتظار.

آخر اخبار GTA 6

يبحث محبي لعبة GTA عل طى آخر مستجدات تلك اللعبة في عام 2025 لذلك سوف نوضح لكم الإصدار الرسمي المتوقع حيث أعلنت شركة Rockstar Games المطورة للعبة GTA 6 بأنها سوف تصدر في شهر سبتمبر 2025 على منصات PlayStation 5 لذلك إليكم التفاصيل:

تشير التوقعات قوية إلى احتمال صدور لعبة GTA 6 في يوم 17 سبتمبر 2025 بينما هناك توقعات أخرى أن يكون الإصدار ما بين أكتوبر ونوفمبر.

كما للعلم من المنتظر أن يتم تأكيد الموعد الرسمي للعبة عن طريق مؤتمر الأرباح الخاص بشركة Take.Two في 15 من شهر مايو المقبل.

عروض ترويج لعبة GTA 6

يريد محبي لعبة GTA التعرف على العروض الترويجية في اللعبة ولكن بعد عرض الإعلان الأول الذي إعجاب الملايين من المتابعين على اليوتيوب في ديسمبر 2023 لم تكشف الشركة المطورة عن أي عروض أخرى إضافية حتى ذلك اليوم كما هناك توقعات تشير إلى أن العرض الثاني للعبة سوف يتم ف مايو الجاري 2025

توقعات مبيعات لعبة GTA 6

يتوقع محبي لعبة GTA 6 بأنها سوف تحقق مبيعات قد تصل إلى 40 مليون نسخة في السنة الأولى من إصدارها اللعبة الجديدة حيث من المتوقع تحقيق إيرادات تزيد عن 3.2 مليار دولار في السنة الواحد فقط لا غير.