رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025 “جدد تموينك حالًا”

يتساءل الكثير من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات على رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025 من أجل الإسراع على تحديث البطاقة التموينية للحصول على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة العراقية حيث يشترط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية توفير البطاقة التموينية الإلكترونية لذلك صرحت وزارة التجارة العراقية عن بداية تحديث بيانات البطاقة التموينية عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي للتسهيل عليهم لذلك سوف نوضح الطريقة الصحيحة بالمقال.

رابط تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق 2025

وضحت وزارة التجارة في دولة العراق على ضرورة تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في عام 2025 كذلك من أجل تطوير نظام الدعم المقدم لهم كذلك لكي يصل إلى من يستحق وتشمل تلك المرحلة في التحديث محافظات بغداد كذلك واسط ومحافظة صلاح الدين كذلك ديالى كما الموعد النهائي لتحديث البيانات حتى 1 مايو 2025 لذلك إليكم طريقة تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور كما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لدى منصة أور الإلكترونية.

ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالمنصة

عليك بعد ذلك عليك اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة.

ثم الضغط على خدمة حديث البطاقة التموينية و إدخال البيانات المطلوبة.

بعد ذلك رفع المستندات المطلوبة على منصة أور الإلكترونية

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب من أجل تحديث البيانات اللازمة.

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق