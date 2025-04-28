خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد للأطفال 2025 “نزلها الآن واستمتع مع اطفالك”

ترغب الأسرة العربية على أسعاد أطفالهم الصغيرة من خلال تسليتهم بقنوات الأطفال لذلك تزايد البحث على تردد قناة كراميش التي خصصت لتقديم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين ومحبي قنوات الأطفال حيث تقدم أغاني شيقة وممتعة يحبها عدد لا حصر له من الأطفال الصغيرة كما كسبت أغاني قناة كراميش الفضائية محبة المشاهد العربي لأنها تقدم أغاني تعليمية وتربوية للطفل لذلك سوف نوضح لكم تردد القناة الفضائية مع توضيح الطريقة الصحيحة لتنزيل القناة على جهازك.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من القنوات الفضائية المميزة التي نالت إعجاب الأمهات بسبب أن القناة تقدم أغاني سوسو الشهيرة التي يحبها الأطفال وتعمل على تعليم الأطفال القيم الأخلاقية من خلال البرامج الغنائية الجديدة لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل تردد قناة وناسة من أجل مشاهدة أروع الأغاني بأعلى جودة بدون اشتراك لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة في الصوت والصورة سواء كان جهازك يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة كراميش عبر قمر نايل سات

التردد: 11605

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة كراميش عبر قمر عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة كراميش إلى جهازك