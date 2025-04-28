كم باقي على اختبارات النهائيه للطلاب في السعودية ؟ .. التعليم يكشف التفاصيل

كم باقي على اختبارات النهائيه في السعودية من الأسئلة التي تزايد عليا البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية حيث أعلن وزارة التعليم السعودية عن تبكير الاختبارات النهائية في بعض المناطق داخل المملكة لذلك سوف نوضح لكم مواعيد بدء الاختبارات النهائية من أجل استعداد الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات النهائية في الفصل الدراسي الثالث بالمملكة.

كم باقي على اختبارات النهائيه

تسعى دائماً وزارة التعليم السعودية على الاهتمام بالتعليم كذلك تهتم بالطلاب والطالبات حيث يمكن أن تعلق الدراسة بسبب ظروف الطقس خوفاً على سلامة الطلاب في المدارس والجامعات كما تقدم في بداية كل عام دراسي تقويم دراسي يتضمن مواعيد الفصول الدراسية والاختبارات الرسمية ولكن يمكن أن يحدث تعديل فيه لذلك سوف نوضح لكم اليوم موعد بداية الاختبارات نهاية العام لعام 1446 حيث طبقاً لتعليمات للتقويم الدراسي المعتمد تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثالث لعام 1446هـ في يوم الاثنين 24 ذو القعدة 1446 هـ والموافق 29 مايو 2025م وبالتالي يتبقى فقط عدة أسابيع على انطلاق الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في السعودية.

موعد الاختبارات النهائية في مكة والمدينة المنورة

في بداية الأمر للعلم لقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تقديم مواعيد الاختبارات النهائية في بعض المدن ومنها مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب موسم الحج وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات في المدارس حيث سوف يكون بداية الاختبارات الشفوية في يوم الثلاثاء 14 ذو القعدة 1446 وبداية الاختبارات التحريرية في يوم الأحد 18 ذو القعدة 1446 وتستمر حتى الخميس 22 ذو القعدة 1446