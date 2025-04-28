موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع صفوف النقل الابتدائي والاعدادي

لقد تزايد البحث عن امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع المراحل التعليمية في جمهورية مصر العربية حيث يتساءل أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 بعد إنتشار أخبار عن تقديم موعدها لذلك صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 لصفوف النقل لذلك سوف نوضح لكم موعد بدء الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني لكي يستعد الطلاب والطالبات للامتحانات المقبلة.

امتحانات الترم الثاني 2025

لقد استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلب الإدارة المركزية للتعليم الفني على تعديل موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتم تبليغ المديريات التعليمية المختلفة بهذه التعديلات حيث مواعيد امتحانات صفوف النقل بعد التعديل كما يلي:

الصف الأول والصف الثاني الثانوي تبدأ امتحاناتهم في يوم 21 مايو 2025.

صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحاناتهم في يوم 22 مايو 2025 حتي يوم الخميس 29 مايو 2024 على حسب المحافظة التابع لها والمرحلة التابع لها.

كما الصف الأول والثاني الابتدائي يعتمد التقييم بشكل مستمر كما التقييم الأولي من 11 إلى 15 مايو كذلك التقييم الثاني لهم من 18 إلى 22 مايو.

ما هو موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

لقد صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 كما يلي بكل التفاصيل:

بداية امتحانات الثانوية العامة في يوم الأحد 15 يونيو 2025.

كما بداية امتحانات الدور الثاني في الجمعة 26 يوليو 2025.

موعد امتحانات شهر أبريل 2025

لقد تقرر بأن امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل من يوم الثلاثاء 22 أبريل إلى يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 حيث تبدأ الامتحانات من الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بينما سوف يتم تحديد موعد للامتحانات منفصل لطلاب الشهادة الإعدادية من خلال وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية.