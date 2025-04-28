خريطة أسماء الاحياء التي عليها إزالة فى جدة 1446 “هنــــــــــــــــا” امانة جدة توضح

تسعى دائماً المملكة العربية السعودية نحو الرؤية المستقبلية لعام 2030 حيث تعمل على تطوير الكثير من الأحياء في المملكة لذلك هناك بحث متواصل حول أسماء الاحياء التي عليها إزالة فى جدة 1446 من أجل التقديم على طلب تعويض من الحكومة السعودية ولكن للعلم تهدف تلك الإزالة إلى تطوير الأحياء العشوائية من أجل توفير حياة كريمة في تلك الأماكن كذلك العمل على بتاء البنية التحتية في السعودية لذلك سوف نوضح لكم الأحياء التي سوف يتم إزالتها في جدة.

أسماء الاحياء التي عليها إزالة فى جدة 1446

تقوم الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان السعودي على استكمال تنفيذ خطة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة عن طريق أمانة محافظة جدة حيث تم تحديد عدد من الأحياء في المدينة غير مطابقة لمواصفات معايير السلامة والعمران كمثل باقي الأماكن بالمملكة العربية السعودية لذلك سوف يتم صرف تعويضات جدة للإزالة 1446 حيث صرحت أمانة جدة عن بدء صرف تعويضات مالية للسكان المتضررين من أعمال الإزالة في عام 1446 حيث شملت خطة الإزالة عدد من الأحياء ومن أهمها حي الروابي كذلك حي الجامعة و حي المتنزهات و حي كيلو 14 الشمالي و حي بني مالك مع حي المشرفة في جدة.

طريقة الاستعلام عن تعويضات جدة 1446