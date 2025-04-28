ما هو رابط التسجيل الجديد في كنوبس المغرب 2025 ؟ .. سجل الآن

رابط التسجيل الجديد في كنوبس المغرب 2025 من الأمور التي تزايد عليا البحث في الفترة الأخيرة حيث تسعي الحكومة المغربية على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمواطنات لذلك وفرت لهم موقع كنوبس الذي يوفر خدمات عديدة من حجز أطباء وتوفير خصومات في العلاج كذلك تحمل تكاليف علاجية ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عبر موقع كنوبس لذلك سوف نوضح لكم جميع الضمانات اللازمة وكيفية التسجيل بالموقع.

رابط التسجيل الجديد في كنوبس المغرب 2025

لقد أصبح من السهل على موظفي القطاع العام في دولة المغرب تسجيل بياناتهم والاستفادة من خدمات التأمين الصحي بطريقة أكثر سهولة ويأتي هذا البرنامج من أجل سعي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتوفير خدمات إلكترونية عديدة لذلك إليكم طريقة التسجيل في موقع كنوبس الجديد حيث سوف يتم استبدل الصندوق بطاقة التسجيل التقليدية بخدمة إلكترونية حديثة من 5 مايو 2025 ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو المعروف بأسم موقع كنوبس.

ثم إدخال رقم التسجيل في كنوبس ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

بعد ذلك كتابة رقم التأجير الخاص بالموظف.

تسجيل البريد الإلكتروني النشط مع تأكيده عبر كود التفعيل.

إدخال آخر 8 أرقام من رقم الحساب البنكي المسجل لديك.

ثم بعد ذلك تسجيل رقم الهاتف المحمول وتأكيده عبر رمز التفعيل.

إنشاء كلمة مرور

ما هي شروط التسجيل في موقع كنوبس؟