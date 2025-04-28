سيارة لكزس es2026 بمواصفات عالمية وسعر خيالي غير متوقع 2025

لكزس es2026 من السيارات الفاخرة التي ينتظرها محبي ومتابعي أخبار السيارات الحديثة حيث تعبر السيارة من الجيل الثامن بتصميم رائع وتقنيات متقدمة حيث للعلم أعلنت لكزس عن تلك السيارة في فعاليات معرض شنغهاي للسيارات الشهير حيث تم تطوير السيارة تغييرات جذرية في التصميم الخارجي والتصميم الخلفي والتقنيات الداخلية مع ميزة التشغيل عن طريق الكهرباء لذلك سوف نوضح مواصفات والسعر المتوقع لتلك السيارة الفاخرة.

لكزس es2026

يرغب العديد من محبي أخبار السيارات التعرف على مواصفات المزايا الإضافية في لكزس es2026 لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

تخلت لكزس ES عن محركات البنزين التقليدية مقدمة سيارة جديدة تعمل بالكهرباء كذلك قدمت فئة أخرى تعمل بالبنزين.

كما تعتمد السيارة على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مدعوم بنظام متطور مع بطارية جديدة بقوة تبلغ 244 حصان مع خيار نظام الدفع الرباعي.

كما تأتي السيارة بدفع أمامي وقوة 222 حصان مع مدى قيادة يصل إلى 480 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

كما السيارة تعتمد على محركين كهربائيين لدفع رباعي بقوة تبلغ 338 حصان.

المقصورة الداخلية في لكزس ES الجديدة بتصميم رائع حيث تمتلك لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة.

كذلك شاشة مركزية تعمل باللمس بحجم 14 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما تعمل على نظام صوتي فاخر ومقاعد أمامية وخلفية تتميز بالراحة والاسترخاء.

سعر لكزس ES 2026 المتوقع

هناك بحث متواصل عن سعر لكزس ES 2026 ولكن من المتوقع أن تصل السيارة إلى الأسواق العالمية بحلول مارس 2026 كما سوف تبدأ الأسعار من حوالي 47,000 دولار مع وصول الفئات الأعلى إلى سعر 55,000 دولار.