أخر أخبار زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025 .. الحكومة توضح التفاصيل للمواطنين

في الآونة الأخيرة تزايد البحث عن خبر زيادة رواتب المتقاعدين في دولة المغرب حيث للعلم تسعى الحكومة المغربية على تحسين أوضاع المعيشة للمتقاعدين العسكريين أو المدنيين في الدولة لذلك قررت الحكومة المغربية زيادة الراتب الشهري التقاعدي في دولة المغرب من يوليو 2025 حيث هذا القرار يهدف إلى رفع مستوى الدخل الشهري للمتقاعد في الدولة ويعتبر ذلك القرار إنصاف لحق المتقاعدين في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم العربي لذلك تقرر رفع الراتب التقاعدي من أجل تحسين مستوى المعيشة لهم.

زيادة رواتب المتقاعدين

يتساءل الكثير من المواطنين المتقاعدين في دولة المغرب عن تفاصيل زيادة رواتب المتقاعدين لذلك صرحت الحكومة المغربية عن قرار رسمي برفع معاشات المتقاعدين من يوليو 2025 من أجل تحسين المستوى المعيشة لهذه الفئة ومساعدتها على مواجهة غلاء المعيشة لذلك إليكم تفاصيل الزيادة حسب فئات المعاشات كما يلي بكل التفاصيل:

في بداية الأمر المتقاعدين الذين كانوا يحصلوا على راتب أقل من 2000 درهم سوف يحصل على زيادة بنسبة 10%.

كما الذي يحصل على مبلغ ما بين 2000 إلى 4000 درهم سوف يحصل على زيادة بنسبة 7%.

كذلك الذي كان يحصل على زيادة أكثر من 4000 درهم سوف يحصل المتقاعد على زيادة بنسبة 5%.

كما هذه الزيادات سوف يتم صرفها مع المعاشات الشهرية للمتقاعدين دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

شروط الحصول على زيادة في الراتب التقاعدي