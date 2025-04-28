خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 .. اشترك وكن الفائزين في موعد السحب

لقد أصبح الاشتراك في مسابقة الحلم من المسابقات التي لها مصداقية كبيرة في الوطن العربي حيث نجحت شبكة قنوات mbc في تقديم برنامج الحلم مع المذيع مصطفى الأغا وقد حقق هذا البرنامج نجاح كبير في العالم العربي تحت شعار حلم المليون أصبح أقرب إليك حيث نال البرنامج إعجاب الملايين من المتابعين باعتباره أحد أكبر البرامج التي تقدم جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليون دولار بالإضافة إلى سيارات فاخرة وغير ذلك من الهدايا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يرغب العديد من محبي برامج المسابقات التعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم حيث يرغبوا في تحقيق طموحاتهم من خلال الفوز في مسابقة الحلم التي نجحت في جذب عدد كبير من المتابعين كما نجحت في تغير أوضاع المعيشة لهم حيث تقدم هدايا يحلم بها الكثير مثل شراء منزل أو سيارة أو مبلغ مالي ضخم لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 في مقال اليوم حيث للاشتراك يجب اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر الدخول إلى الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

التعرف الرقم المخصص لبلدك سواء داخل مصر أو السعودية أو غير ذلك.

إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة حلم أو Dream إلى الرقم المخصص لبلدك.

تحديد دولتك من القائمة الرئيسية.

إرسال الرسالة إلى الرقم المخصص.

ثم تأكيد عملية الاشتراك.

شروط طلب التسجيل في مسابقة الحلم 2025