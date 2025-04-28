مزايا قطار فائق السرعة الجديد في المغرب .. هتوصل لمحافظة تانية في خلال 30 دقيقة

وقعت الحكومة المغربية عقدًا قيمته 140 مليون يورو للمشاركة في مشروع تنمية خط القطار فائق السرعة في المغرب، حيث كشفت مجلة السكك الحديدية الأوروبية الدولية أن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب اتفق مع الشركة الإيطالية على تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بالبناء في القسم الجنوبي من المشروع والممتد من سيدي العايدي إلى مراكش.

قطار فائق السرعة

أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب طلب عروض للانتقاء المسبق من أجل إنجاز كافة أشغال الهندسة المدنية الخط فائق السرعة المستقبلي بين مدينة القنيطرة ومدينة مراكش، وتم تصميم الخط المستقبلي لحركة قطار فائق السرعة بسرعة 350 كيلو متر في الساعة وتكون السرعة التجارية للقطار 320 كيلو متر في الساعة بالنسبة لقطارات البراق، حيث يمكن المشروع من ربط الرباط بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في 35 دقيقة مع ربط كذلك بالملعب الجديد لبنسليمان.

أهمية مشروع قطار فائق السرعة القنيطرة في المغرب

مشروع قطار فائق السرعة له أهمية بالغة في المغرب والتي تتمثل في الآتي: