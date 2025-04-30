وزارة التربية الوطنية بالمغرب .. موقع تسجيل السنة الأولى الابتدائي 2025-2026

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن بدء تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي لعام 2026 للالتحاق بالمدرسة، على أن يكون التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق منصة مسار وفقًا للشروط والتعليمات المعلن عنها.

موقع تسجيل السنة الأولى الابتدائي

يستطيع الطلاب الجدد التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي في المغرب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مسار

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

النقر على خدمة “تسجيل السنة الأولى الابتدائي” من الخدمات المتاحة.

تحديد المؤسسة التعليمية التابعة لمنطقة السكن.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة المتعلقة بالطالب التي تريد تسجيله.

تحديد السنة الدراسية 2026.

إدخال البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للطالب في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “حفظ الطلب”.

موعد بدء تسجيل التلاميذ الجدد في المغرب للسنة الأولى الابتدائي

كشفت وزارة التربية الوطنية المغربية عن موعد بدء تسجيل التلاميذ الجدد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي للعام الدراسي 2026 ويكون ذلك بدايًة من اليوم الأول حتى يوم 30 من شهر أبريل الجاري عن طريق المنصة الموحدة المخصصة لذلك وهي منصة مسار، ووجهت الوزارة عن ضرورة كتابة كافة البيانات المطلوبة للتسجيل الإلكتروني بشكل صحيح واختيار أقرب مؤسسة تعليمية للطالب بهدف قبول الطالب في السنة الأولى من التعليم الابتدائي.