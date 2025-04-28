خطوات التقديم في مسابقة توظيف بريد الجزائر “هنــــــــــــــا” .. بالشروط والمستندات المطلوبة 2025

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن فتح باب التوظيف في مسابقة بريد الجزائر 2025 التي تعتبر من أبرز وأهم الفرص المتوفرة للشباب الباحثين عن وظائف وفرص عمل في القطاع الحكومي في الجزائر، وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن طريقة التسجيل في المسابقة والتي تكون عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر.

مسابقة توظيف بريد الجزائر

للتسجيل في مسابقة توظيف بريد الجزائر يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة بريد الجزائر

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور

اختر خانة “خدمات توظيف البريد” من الخيارات المتاحة.

تحديد الوظيفة التي تريد التقديم بها وفقًا للتخصص المطلوب.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الوظيفة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في مسابقة توظيف بريد الجزائر

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مسابقة توظيف بريد الجزائر والتي تتمثل في الآتي: