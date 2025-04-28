موقع وزارة التربية والتعليم السودانية تفاصيل النتيجة 2025 .. خطوات الاستعلام على النتيجة

ازدادت التساؤلات من طلاب الشهادة الثانوية في السودان عن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية لسهولة الحصول على النتيجة فور ظهورها، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية بعض الطرق المختلفة للحصول على النتيجة فور ظهورها عبر الموقع الرسمي التابع لها أو إرسال رسالة نصية SMS أو زيارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، خاصًة أن شهادة الثانوية العامة محطة فارقة في مسار الطلاب الأكاديمي والمهني وتمهد لهم الطريق نحو التعليم العالي أو المسارات المستقبلية الأخرى.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية تفاصيل النتيجة

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم في السودان من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

اختر خانة “نتائج الشهادة الثانوية” من القائمة الرئيسية.

كتابة رقم جلوس الطالب أو الرقم الوطني في المكان المحدد له بشكل صحيح.

تحديد سنة الامتحان الدراسية 2025 من الصفحة الرئيسية.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وانتظر قليلًا لظهور النتيجة.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية

يريد طلاب الشهادة الثانوية في السودان معرفة موعد ظهور النتائج للاستعداد المسبق للخطوات المقبلة المتعلقة بالتقديم للجامعات أو البحث عن المنح الدراسية، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية عن موعد الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة أو في نهاية شهر أبريل الجاري على أن تكون النتائج متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة من أجل تسهيل عملية الوصول إليها بشكل فوري بدون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المراكز التعليمية.