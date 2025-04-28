مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي  في جميع المحافظات المصرية 2025

مع بداية التوقيت الصيفي ازدادت التساؤلات من المسلمين عن مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء، ويتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحًا بدلًا من 12 صباحًا، ويتم تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتم اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة من أجل تجنب تأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات في حالة وجود التغيير في يوم عمل طبيعي.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي

يتساءل المسلمين عن مواقيت الصلاة الجديدة مع بداية التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في محافظة القاهرة:

تبدأ صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 صباحًا.

موعد صلاة الظهر تبدأ في تمام الساعة 12:53 صباحًا.

صلاة العصر تبدأ في تمام الساعة 4:29 صباحًا.

موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:29 مساًء.

تبدأ صلاة العشاء في تمام الساعة 8:52 مساًء.

لماذا يتم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر؟

جاء قرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بعدما تم إلغائه إلا أنه تقرر إعادة تطبيقه مرة أخرى في الجمعة الأخيرة من أبريل عام 2023 ويتم تطبيقه في كل جمعة أخيرة من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة وذلك من أجل ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء عن طريق إطالة فترة الاستفادة من ضوء النهار وهو ما يقلل بدوره من استخدام الإنارة والطاقة الكهربائية خلال ساعات المساء.