رد فعل كولر بعد إقالته من الأهلي

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن حالة السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد قرار إقالته عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا وأعلن النادي الأهلي رسميًا إقالة مارسيل كولر وتوجيه الشكر له بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل تصريحات أحمد شوبير عن حالة كولر

قال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية على قناة الأهلي إن مارسيل كولر يمر بحالة حزن كبيرة جدًا بعد إقالته وأضاف شوبير أن المدرب السويسري يعيش لحظات صعبة للغاية ولم يستوعب حتى الآن قرار إقالته خاصة بعد النجاحات التي حققها مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وأشار شوبير إلى أن كولر كان يعتبر الأهلي بمثابة بيته الثاني وكان لديه طموحات كبيرة لمواصلة النجاح مع الفريق

أسباب حالة الذهول لدى مارسيل كولر

أوضح أحمد شوبير أن قرار الإقالة جاء بمثابة صدمة كبيرة لمارسيل كولر حيث إنه لم يكن يتوقع مثل هذا القرار بعد مشواره الجيد مع الأهلي وأكد أن كولر ما زال في حالة ذهول تام من القرار ولا يصدق ما حدث خاصة أن الفريق قدم مستويات قوية في العديد من البطولات وأشار شوبير إلى أن هناك بعض الأمور الإدارية التي ساهمت في اتخاذ القرار مما زاد من شعور كولر بالصدمة والحزن العميق

دعوات لتكريم مارسيل كولر بما يليق بتاريخه

اختتم أحمد شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تكريم مارسيل كولر بشكل يليق بمسيرته داخل جدران القلعة الحمراء مشيرًا إلى أهمية الاتفاق مع كولر على شكل رحيل مناسب يحفظ حقوقه سواء من الناحية المادية أو الأدبية وأكد أن كولر قدم الكثير للنادي الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية ويجب أن تتم معاملته باحترام وتقدير لما قدمه من جهود ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات التي ستظل محفورة في ذاكرة جماهير الأهلي