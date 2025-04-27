استثمر فلوسك صح.. أعلى عائد شهادات البنوك الإدخارية

أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن خفض أسعار الفائدة على شهادات البنوك الادخارية، وذلك على غرار قرار البنك المركزي المصري يشأن تخفيض الفائدة بقيمة 2.25% على الإيداع والإقراض، ناهيك عن أن البنوك كذلك قامت بتخفيض الفائدة بنسبة بلغت 2% على شهادات الادخار، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشهادات البنوك المتوفرة في الوقت الحالي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خفض العائد على شهادات البنوك

أعلنت لجنة الـ”ألكو” عن وقف بيع الشهادات ذات العائد القياسي 23.5% يصرف شهريًا وكذلك 27% يصرف نهاية المدة، مما جاء قرار الخفض بنسبة 2% في اجتماع البنك المركزي المصري الأخير وذلك منذ 4 سنوات ونصف، وعليه فإن البنوك يتوفر لديها الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة تصل لـ 19.5% سنويًا ويصرف العائد شهريًا، كما تتميز الشهادات بصرف عائد مرتفع في السنة الأولى مما يقل تدريجيًا في العامين الثاني والثالث بدوريات صرف مختلفة شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

عائد شهادات بنكي الأهلي ومصر

وعن العوائد المحددة على شهادات بنكي الأهلي ومصر، لتكون فرصة استثمار هائلة ومرتفعة لجميع العملاء داخل البنوك الحكومية، وغيرها من البنوك الأخرى التي توفر مثل هذه الشهادات الادخارية ذات العائد العالي، وجاءت تفاصيلها كما يلي:-