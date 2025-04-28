ثبت تردد قناة وناسة كراميش على القمر الصناعي لضحك وتسلية الصغار

يرغب العديد من المتابعين من تنزيل قناة وناسة وكراميش أطفال الجديد على القمر الصناعي، كونهما من أبرز وأروع القنوات الفضائية اللذان يقدمان باقة كبيرة من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، حتى أن لكل قناة تردد حديث على القمر الصناعي، يسهل القيام بالتعرف عليه، ومن ثم معرفة الخطوات الخاصة بتثبيت القناة، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة أطفال

جاءت أبرز المعلومات التي على إثرها ستتمكن من تنزيل قناة وناسة على جهازك الرسيفر، كما يأتي:-

القمر الصناعي عبر النايل سات.

التردد عبر 11430.

استقطاب وناسة عمودي.

معامل الترميز لوناسة أطفال “27500”.

معامل تصحيح الخطأ وناسة “3/4”.

تردد قناة وناسة بيبي

قم بتنزيل التردد الأخر لقناة وناسة بيبي على القمر الصناعي، كما يأتي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

ترددها فيه يكون 11270.

بينما استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ وناسة ¾.

تردد قناة كراميش بيبي

القمر الصناعي الحديث “النايل سات”.

التردد الجديد لكراميش “11643”.

معدل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات تنزيل قناة وناسة كراميش الحديث

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة كراميش أطفال على القمر الصناعي، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالتحكم بالريموت في بداية الأمر.

ثم قم مباشرة بالنقر على قائمة الإعدادات.

بعدها ستتمكن من تحديد بيانات القناة في الخانات المخصصة لذلك.

ليتم على إثرها النقر على زر “بحث”.

بحيث تتمكن من تنزيل قناة وناسة أو كراميش على جهازك الرسيفر.

مميزات قناة وناسة كراميش

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها، عند تثبيت قناة وناسة كراميش أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-