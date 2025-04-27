فعال الان..طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2025 العراق

تعتبر رواتب المتقاعدين من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي داخل مختلف محافظات دولة العراق، حتى أن هذه الرواتب تعتبر مصدر دخل شهري يتم توفيره للعديد من المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، فيما حرصت الوزارة على توفير العديد من الخدمات المختلفة التي من بينها سهولة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين للشهر الجديد، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وذلك عن شهر مايو 2025 الجديد بمختلف محافظات الدولة العراقية، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات وزارة المالية.

ليتم تحديد شهر مايو 2025.

فيما ستتمكن حينها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

حتى يسهل قيامك بالتعرف على تفاصيل الراتب وقيمته المستحق الحصول عليها في العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة داخل الدولة العراقية، مشيرة إلى أنه في حالة إذا صادف يوم الصرف إجازة يتم تحديد موعد جديد سواء بالتأخير أو التبكير، فيما أن التوقعات تُشير لأن تبدأ عمليات ضخ الرواتب يوم 1 من شهر مايو 2025، كونه يوم عمل رسمي في دولة العراق، ما لم تحدث أي تغيرات أخرى من قبل الجهات المسؤولة في الدولة.