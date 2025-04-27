أسعار الذهب نهاية التعاملا تخرج عن المألوف في محال الصاغة

تراجعت أسعار الذهب على مدار الساعات الماضية ومع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أبريل 2025 بمختلف محلات الصاغة، نظير أن قيمة التراجع بلغت قرابة الـ 60 جنيه على الجرام الواحد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الأحد

جاءت أخر تحديث تم على سعر الذهب اليوم الأحد في محال الصاغة، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 إلى 5457 جنيه بيع، وللشراء 5434 جنيه للجرام الواحد.

أما عن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 4775 جنيه للبيع، وللشراء 4755 جنيه.

نظير أن عيار 18 بلغ قرابة الـ 4092 جنيه بيع، وشراء 4075 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38 ألف و200 جنيه بيع، وشراء 38 ألف و40 جنيه.

أما عن أونصة الذهب فسجلت نحو 3319 دولار أمريكي.

فيما أن قيمة المصنعية لا تطبق على السعر الرسمي، فهي تختلف قيمتها من محل إلى أخر، فيما تتراوح القيمة من 65 لـ 200 جنيه على سعر الجرام الواحد.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

أكد مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن أرتفاع أسعار الذهب جاء تزامنًا مع تراجع سعر الدولار، حتى المؤشر على مدار الـ 3 سنوات في أسوء حالاته، مما أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في المعدن الأصفر، مضيفًا أن هناك علاقة عكسية تربط بين سعر الذهب والدولار، وهو يضعف الحاجة إلى شراء الذهب، فيما يتوقع المزيد من انتعاشه خلال الفترة القادمة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب بوصول إلى مستوياته الطبيعية.