حكومة العراق تُعلن خبر سار لجميع الموظفين والمتقاعدين في الدولة

أعلنت وزارة المالية، عن إطلاق ألية جديدة لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين داخل الدولة العراقية، ليؤكد الخبير الاقتصادي، هيفيدار شعبان، عن مشاركة المصارف العراقية في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله صرف جميع الرواتب الخاصة بموظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، موضحًا أن المصارف التي ستكون مشاركة في هذا المشروع تتمثل في “مصرف بغداد، الأهلي العراقي، العراقي للتجارة، الإسلامي العراقي، مصرف جيهان”، وفي السطور التالية نستكمل معكم باقي بيان تفعيل منظومة مشروع حسابي.

تفعيل رواتب الموظفين في مشروع حسابي

وأضاف شعبان أن هناك بعض المصارف الأخرى التي ستشارك في مشروع “حسابي” بدرجة أقل ومن بينها مصرف التنمية الدولي وأر تي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف لتوطين رواتب الموظفين بشكل كبير، فيما بدأت بعض المؤسسات داخل الإقليم باستكمال الإجراءات المطلوبة والمعنية بهذا المشروع، فيما أن العميلة تستغرق بعض من الوقت لحين القيام بتفعيلها في جميع مناطق الإقليم، وحتى تكون متاحة أمام موظفي الدولة والمؤسسات العاملة بها.

توطين أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان

مشروع حسابي من أكثر الإنجازات التي حققتها الدولة العراقية، حتى أنه يُساهم في تخفيف الأزمة المالية والسياسة المعقدة داخل إقليم كردستان، نظير أن ملف الرواتب يعتبر الصراع الدامس بين الأحزاب الكردية من جهة وكذلك الإقليم وحكومة الاتحاد من الجهة الأخرى، ولذا سيتطلب ذلك توطين كامل لرواتب العاملة بكافة المصارف المحددة ضمن تعزيز السيادة المالية للإقليم، والعمل على ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومختلف مصارفها الحكومية العاملة فيها.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أما عن موعد صرف رواتب المتقاعدين داخل محافظات العراق، يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكون إجازة أو عُطلة في الدولة العراقية، نظير أن ذلك يؤول لبدء عمليات الصرف يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر مايو 2025، بحيث يتم ضخ التمويل اللازم في حسابات المستفيدين البنكية.