طريقة ورابط منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لحجز العملات الأجنبية

منظومة الأغراض الشخصية هي من أكثر الخدمات المقدمة من مصرف ليبيا المركزي، فضلاً عن أن هذه الخدمة تهدف إلى إمكانية حجز العملات الأجنبية لجميع المواطنين الليبيين، نظير أن قيمة الحجز على هذه المنظومة تصل إلى 4000 دولار أمريكي، ويمكنك التعرف على رابط وإجراءات حجز العملات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

ولكي يتمكن المواطن الليبي من حجز العملات الأجنبية بما تصل قيمتها لـ 4000 دولار أمريكي على الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، فعليك اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

قم بالذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

ثم يتم بعدها اختيار منظومة الأغراض الشخصية.

قم بالنقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

بحيث تتمكن من الانتقال إلى صفحة حجز العملات الأجنبية.

قم بتحديد كمية العملات التي تصل حتى 4000 دولار أمريكي.

نظير إدخال رقم الحساب البنكي وكافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

النقر على أيقونة “تأكيد”.

بحيث تتمكن من تحويل العملات إلى حسابك البنكي.

ما هي شروط حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا؟

أما عن الشروط المعنية بحجز 4000 دولار أمريكي من مصرف ليبيا المركزي، فجاءت كما يأتي:-