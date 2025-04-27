“اسمك كسب مليون دولار” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم موسم عيد الأضحى الان

مسابقة الحلم من أبرز المسابقات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين مختلف الأشخاص في الدول العربية، كونها تقدم جوائز مالية قيمة تصل حتى المليون دولار أمريكي، ناهيك عن أن الحد الأدنى للفوز بمثل هذه الجوائز تبلغ نحو 5000 دولار أمريكي، ويمكنك التعرف على الإجراءات الخاصة بالاشتراك في المسابقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم من خلال الأرقام المخصصة لكل بلد، وفقًا لما يلي:-

رقم الإشتراك من دولة الأردن على “98880”.

بينما الاشتراك من السعودية على رقم “755505”.

اشترك من دولة الإمارات على رقم “6070”.

كما يسهل الاشتراك من تونس على رقم “85819”.

اشترك في الحلم من دولة سوريا على رقم “1555”.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد

هناك بعض الخطوات الأخرى التي تمكنك من الاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد وخاصة مع دخول عيد الأضحى المبارك، وفقًا لما يلي:-

القيام بفتح الموقع الرسمي لبرنامج حلم.

بعدها ستتأهل من القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الاشتراك.

ليتم إدخال كلمة “حلم” أو ” dream”.

مع التأكيد على كود الدولة التي يكون في بداية الرقم.

بعد أن تقوم بإرسال الكلمة أو الرسالة ستتلقى رسالة ترحيب بنجاح فتح الحساب داخل المسابقة.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

أما عن الشروط الخاصة بطلب الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد، فجاء كما يلي:-