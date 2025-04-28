أعرف حالًا .. مواعيد مترو الانفاق في مصر بعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2025

تصدرت عمليات البحث من خلال مجموعة من المواطنين عن مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025، خاصًة مع الاعتماد المتزايد على مترو الأنفاق كوسيلة رئيسية للتنقل داخل القاهرة الكبرى حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق لتطبيق مواعيد عمل المترو بالتوقيت الصيفي خلال الساعات المقبلة.

مواعيد مترو الانفاق

مواعيد مترو الأنفاق الجديدة بعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي كالآتي:

مواعيد عمل الخط الأول للمترو بالتوقيت الصيفي “حلوان والمرج الجديدة”

القطار الأول يتحرك في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

آخر قطار يغادر حلوان في تمام الساعة 12:15 صباحًا، ويغادر المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحًا.

مواعيد عمل الخط الثاني للمترو “شبرا الخيمة والمنيب”

أول قطر يبدأ الرحلة في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

القطار الأخير يغادر شبرا الخيمة والمنيب في تمام الساعة 12:40 صباحًا.

مواعيد عمل الخط الثالث للمترو “عدلي منصور والكيت كات”

القطار الأول يبدأ التحرك الساعة 5:00 صباحًا.

آخر قطار ينطلق من محطة جمال عبدالناصر في تمام الساعة 12:10 صباحًا.

مواعيد المترو بالتوقيت الصيفي 2025

جاءت مواعيد محطات التبادل بين الخطوط وخطوط المترو بالتوقيت الصيفي 2025 كما يلي: