ما هو موعد صرف معاشات شهر مايو2025 بعد الكشف عن صرف الزيادة الجديدة

تصدرت عمليات البحث من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، حيث حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مايو الرسمي وهو في يوم 1 من كل شهر ميلادي، وذلك ضمن الجهود المستمرة لسهولة صرف المعاشات وتخفيف الزحام على المنافذ المختلفة.

موعد صرف معاشات شهر مايو2025

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 والتي يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 ويستمر موعد الصرف حتى نهاية شهر، وهذا ضمن إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في شهر يوليو المقبل 2025 والتي تصل إلى 15٪، وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات المقررة.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن حالة معاش شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: