مدفوعة الأجر موعد العطلة الربيعية في المغرب 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن العطلة الربيعية لعام 2025 بالمغرب داخل مختلف المدارس، نظير أن العُطلة البينية الثالثة تُمنح لجميع التلاميذ والطلبة، بحيث تكون فرصة للراحة وتجديد النشاط بعد فترة من الدراسة، لذا تعتبر من الفاصل المميز التي يمر به كافة الطلاب والطالبات في جميع المستويات الدراسية.

متى العُطلة الربيعية لعام 2025؟

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن موعد العُطلة الربيعية للطلاب حسب التقويم المدرسي الذي يتم تحديده مع بداية السنة الدراسية الجارية، فيما شمل ذلك يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس 2025 وبقت مستمرة حتى يوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025، لتكون فترة راحة مناسبة للطلاب بعيدًا عن الضغط والتوتر الذي يُعاني منه الكثير من الطلاب أثناء فترة الدراسة، وجاءت العُطلة الرسمية وباقي العطلات الرسمية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

العطلة البينية الرابعة توافق يوم 4 من شهر مايو 2025 وحتى يوم 11 من شهر مايو 2025.

فيما أن عُطلة عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الجمعة 6 من شهر يونيو وحتى يوم 20 يونيو 2025.

كما أن إجازة الفاتح محرم الموافق يوم 7 من شهر يوليو 2025.

أيام العُطل الرسمية بالمغرب

وأقر مجلس الوزراء المغربي، أيام العُطل الرسمية داخل مختلف محافظات المغرب، وفقًا لما يلي:-

يوم 1 مايو “عيد العمال”.

يوم “14” ذكرى وادي الذهب.

يوم “20” من شهر أغسطس عُطلة ثورة الملك والشعب.

أما عن يوم “21” فتكون عُطلة عيد الشباب.

ناهيك عن يوم “5” سبتمبر عُطلة المولد النبوي الشريف.

موعد صرف رواتب الموظفين في المغرب

وأما عن صرف رواتب الموظفين في دولة المغرب، فيوافق يوم 9 من شهر ميلادي ما لم يكون إجازة في دولة المغرب، حتى أن الرواتب يتم ضخها في كافة الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين والعاملين بالقطاعين المدني والعسكري دون مواجهة أي مشكلة أو عقبة من أجل الحصول عليها.