“بدون خصـم من الحسـاب” رابـط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطنــي عبر bankofkhartoum في دقايق من بيتـك بدون زيارة الفرع

فتح حساب بنك الخرطوم أصبح أكثر سهولة بفضل التطوير المستمر في الخدمات المصرفية الإلكترونية. سواء كنت ترغب في حساب للمعاملات اليومية أو للاستثمار، يتيح لك البنك خيارات متنوعة مع إجراءات ميسرة تلبي مختلف الاحتياجات، حيث يعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك السودانية التي تقدم خدمات مصرفية متطورة تتماشى مع احتياجات الأفراد والشركات

أنواع الحسابات المتاحة

.يوفر البنك إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم متعددة بسهولة ويسر عبر فروعه أو إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي، مما يمنح العملاء تجربة مصرفية مميزة تجمع بين السرعة والأمان. من أبرز انواع الحسابات:

الحساب الجاري

حساب التوفير

الحساب الاستثماري

حساب الشباب

حساب الذهب

كل حساب يتميز بمزايا تناسب احتياجات مختلفة، سواء للاستخدام اليومي أو للاستثمار أو للادخار.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم، يجب توفر بعض الشروط الأساسية وهي:

وجود بطاقة رقم وطني سارية أو جواز سفر ساري بالنسبة للمواطنين.

للأجانب: تقديم إقامة سارية وجواز سفر معتمد.

تعبئة استمارة فتح الحساب بالكامل والتوقيع عليها.

إثبات مصدر الدخل عند الحاجة لبعض أنواع الحسابات.

الحد الأدنى للإيداع الأولي حسب نوع الحساب المطلوب.

السن القانوني لفتح الحساب بنفسه (18 سنة فما فوق)، مع إمكانية فتح حساب للقُصّر عبر الوصي الشرعي.

خطوات فتح حساب من خلال الموقع الرسمي

يتيح بنك الخرطوم فتح الحساب إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة دون الحاجة لزيارة الفرع مباشرة، وهي: