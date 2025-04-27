ثبت الآن تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية

تقدم قناة الفجر الجزائرية أحلى البرامج والمسلسلات التاريخية التي لها شهرة واسعة كما يبحث عنها العديد من المتابعين للمسلسلات التركية ومن أهم تلك المسلسلات هو مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الذي يحكي عن تكوين الدولة الأيوبية وفتح بيت المقدس كذلك مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الذي يحكي عن تكوين الدولة العثمانية وانتصارته على المغول لذلك إليكم جميع التفاصيل عن التردد في مقال اليوم.
تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات
تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية المفضلة لمحبي المسلسلات التركية التاريخية كما تقدم القناة الفضائية مجموعة رائعة من البرامج مثل برنامج الصندوق الاسود وبرنامج ضحك بلا حدود وبرنامج مغامرات وغير ذلك من البرامج التي اعجبت الأسر والعائلات العربية لذلك سوف نوضح لكم طريقة تنزيل القناة الفضائية في مقال اليوم كما يلي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12034
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات
- التردد: 11034
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على جهاز الريسيفر
- في بداية الأمر اضغط على زر القائمة الرئيسية في الريموت.
- ثم بعد ذلك الانتقال إلى قسم الإعدادات.
- بعد ذلك عليك اختيار الانتقال إلى قائمة الترددات واختيار إضافة تردد جديد.
- ثم بعد ذلك إدخال بيانات التردد.
- بعد ذلك كتابة التردد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- ثم بعد ذلك عليك الضغط على خيار البحث اليدوي.
- ثم انتظر حتى يتم الانتهاء من البحث.
- بعد ذلك اختر حفظ القناة الفضائية.