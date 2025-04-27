موقع منظومة الاغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025 والشروط اللازمة

تهدف مبادرة حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي واحدة من اهم المبادرات التي من خلالها يتمكن المواطن الليبي قضاء جميع أغراضه الشخصية وتلبية كافة احتياجاتهم دون الحاجة للمعاملة مع السوق الموازي، من خلال هذا السياق وعبر السطور الاتية سنسرد لكم جميع التفاصيل اللازمة تابعونا.

خطوات حجز 4000 دولار من منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2025

تعد هذه العملية واحدة من انشط العمليات التي تسهل علي جميع الليبيين الذين يريدون بتلبية احتياجاتهم الشخصية دون الحاجة للجوء إلي السوق السوداء، من خلال هذا الموضوع وعبر السطور التالية سنوضح لكم الطق اللازمة من اجل حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي والتي تتمثل في:

في البداية: زيارة الموقع الإلكتروني بمصرف ليبيا المركزي.

ثم قم بالنقر علي أيقونة الخدمات المصرفية الإلكترونية.

قم بتحديد خدمة منظومة الأغراض الشخصية من خلال النقر عليها.

ادخل اسم المستخدم، كلمة المرور الخاص به.

قم بالنقر علي خدمة حجز الدولار، ثم حدد المبلغ الذي تريد حجز ولا يتجاوز قيمة 4000 دولار.

يتطلب منك ملئ الاستمارة بكافة البيانات الشخصية بطريقة صحيحة.

قراءة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

أخيرا: انقر علي أيقونة تأكيد عملية الحجز.

الشروط اللازمة من اجل حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي 2025

وضح مصرف ليبيا المركزي عدة شروط أساسية يجب أن تنطبق علي جميع المواطنين الذين يريدون بحجز 4 الآلاف دولار، حيث تتمثل هذه الشروط في التالي:

أولا: علي المتقدم بالحجز أن يكون حاملا للجنسية الليبية، مقيم بها إقامة دائمة.

ثانيا: أن يكون لدية حساب بنكي فعال في احد البنوك الليبية.

ثالثا: يشترط علي المتقدم أن يكون الغرض الأساسي من هذا الحجز المصلحة الشخصية فقط، ذلك لعدم أتاحتها للأغراض التجارية.

رابعا: التأكد من كتابه جميع البيانات الشخصية بكيفية صحيحة.

مستندات حجز منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي

أما عن المستندات المعنية بطلب حجز العملات الأجنبية على منظومة الأغراض الشخصية على موقع مصرف ليبيا المركزي، وفقًا لما يلي:-