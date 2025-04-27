مباراة مانشستر سيتي نوتنجهام فورست خلال لحظات على القنوات الناقلة

تبدأ بعد لحظات مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره نوتنجاهام فورست، وذلك ضمن نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، فيما أن المباراة تعتبر الأكثر تشويقًا بالنسبة لملايين من عشاق الساحرة المستديرة، خاصة مع النجم المصري العالمي عمر مرموش الذي يقود فريق مانشستر، ناهيك عن أنها جاءت بعد فوز الفريق الأول على سالفورد سيتي وليتون أورينت وبليموث أرجايل وبورنموث ضمن رحلته للمربع الذهبي.

مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام اليوم الأحد

ووصل نوتنجهام فورست إلى المرحلة الأخيرة من انتصاراته على لوتون تاون وإكستر سيتي وإبسويتش تاون المحترف، حتى أن مباراة اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أبريل 2025 ستُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ناهيك عن أن شبكة قنوات بين سبورتس القطرية ستقوم ببث المباراة نظرًا لحصولها على حقوق بث مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي بالشرق الأوسط، مما يسعى كلا الفريقين للفوز على الثاني في بطولة كأس الاتحاد.

حصيلة اللاعب المصري عمر مرموش

ويذكر أن اللاعب المصري عمر مرموش انضم إلى مانشستر سيتي ضمن الفترة الإنتقالية الشتوية خلال العام الماضي، ضمن الصفقة التي كلفت النادي قرابة الـ 75 مليون يورو، حتى أن حصيلة عمر مرموش مع الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بلغ نحو 6 أهداف من بداية انضمامه إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي، ليصل إجمالي النجم المصري لـ 7 أهداف، وهناك توقعات كبيرة بالفوز فريقه في مباراة اليوم، بعد الإستعداد الكبير والطاقة الإيجابية التي يمتاز بها الفريق.