هام للجزائريين.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025 والشروط اللازمة

مازالت العديد من السيدات يرغبن في التسجيل بمنحة المرأة الماكثة بالبيت، التي أطلقتها الحكومة الجزائرية مؤخرًا كمنحة مالية ملائمة لجميع المقبولات، فيما أن المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير دعم مادي شهري من إشراف وزارة العمل والتشغيل، حتى أن التسجيل في المنحة أصبح سهلاً للغاية، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة المرأة الماكثة بالبيت 2025؟

جاءت أبرز الشروط المعنية بطلب التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل مختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

يجب أن يكون المرأة المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.

يجب أن تكون مقيمة دائمة في دولة الجزائر.

لابد من أن تكون المتقدمة من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لكي يحق لها الحصول على المنحة.

ألا تكون موظفة في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص.

كذلك يجب وأن تقدم كافة المستندات السارية والمعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة.

الموافقة على الضوابط والمعايير المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

عدم تلقي المتقدمة أي دعم من أي برامج أخرى.

خطوات التسجيل في منحة المراة الماكثة بالبيت

وجاءت أبرز الخطوات الخاصة بطلب التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت، وفقًا لما يلي:-